Следователя из Всеволожского района заподозрили в получении взятки

Следователь СК по Всеволожскому району Ленинградской области задержан по подозрению в получении взятки. Как сообщает 47news, следователь пришел на встречу с предпринимателем в центре Петербурга 5марта, где и был задержан.

Во время встречи предприниматель передал следователю один миллион рублей. Следствие полагает, что за это вознаграждение задержанный должен был повлиять на ход расследования уголовного дела по статье о «нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека».

Уголовное дело в отношении задержанного сотрудника следственного комитета возбуждено по статье 290 УК РФ.