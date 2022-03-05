Полиция проследит за тишиной в Петербурге

Контролировать соблюдение «закона о тишине» в Петербурге будет полиция. Как сообщили в пресс-службе администрации города, МВД переданы соответствующие полномочия.

Ранее протоколы на нарушителей «закона о тишине» могли составить только сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Теперь делать это будут полицейские.

В администрации города отметили, что в полиции больше штат, поэтому такое решение позволит повысить эффективность работы по контролю за соблюдением закона. Отмечается, что финансовые обязательства по выполнению новых полномочий останутся за правительством Петербурга.