Петербуржцам раздадут георгиевские ленты 5 марта

В субботу, 5 марта, в Петербурге пройдет раздача георгиевских лент. Как сообщили в пресс-службе Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, волонтеры будут раздавать ленточки с 17:00 до 18:00.

Раздача георгиевских лент запланирована возле четырех станций метро: «Площадь Восстания», «Маяковская», «Невский проспект», «Технологический институт», «Сенная/Спасская/Садовая». Для акции подготовили 50 тысяч ленточек.

В комитете уточнили, что георгиевские ленты будут раздаваться в в поддержку Вооруженных сил РФ.