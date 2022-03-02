Выпущена миллионная Единая карта петербуржца

Миллионная Единая карта петербуржца была выпущена в городе. Об этом сообщается в информационной справке проекта.

36-летний менеджер службы доставки стал юбилейным получателем карты. О себе Даниил Майсак сообщил, что в этом месяце у него свадьба, а в августе в молодой семье появится ребенок. Увлечениями получатель назвал футбол и туризм.

Единую карту петербуржца оформляют с мая 2019 года. Заявление на её оформления можно подать в 370 отделениях банков Сбербанк, ВТБ и «Санкт-Петербург». Участниками проекта уже стали 410 петербургских торгово-сервисных предприятий.