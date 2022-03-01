Приложение аптеки «Озерки» разослало пользователям странные уведомления

В ночь на 1 марта пользователи приложения аптечной сети «Озерки» в Петербурге получили странные уведомления. Как сообщает «Фонтанка», речь в полученных push-уведомлениях шла не о заказанных лекарствах, а об Украине. Изменилось также описание приложения в App store.

Как сообщил изданию представитель компании, приложение было взломано. В настоящее время специалисты компании работают над устранением проблемы.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о проблемах с порталом «Здоровье петербуржца», которые возникли 25 февраля. Горожане не могли зайти на сайт.