Победители «Твой бюджет в школах — 2021» реализуют свои проекты в Петербурге

В Петербурге учебные заведения-победители проекта «Твой бюджет в школах-2021» приступили к реализации своих инициатив. Об этом сообщили в администрации города. Для каждого победившего проекта уже составлена дорожная карта с указанием сроков реализации. Завершить её выполнения все учебные заведения должны к ноябрю 2022 года.

Проекты на конкурс разрабатывали учащиеся 9-11 классов. В финале выбрали 20 лучших инициатив, которые будут реализованы в учебных заведениях предложивших их учеников.

В числе проектов, предложенных подростками, секция киберспорта, кинопространство, территория для 3D-обучения и другие. Первенство по числу победителей досталось Московскому району, в котором реализуют сразу четыре проекта.