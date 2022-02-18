Расследование очередного дела «ночного губернатора» Барсукова завершено

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Владимира Барсукова — бизнесмена, более известного как «ночной губернатор» Петербурга. Как сообщает «Деловой Петербург», предпринимателя обвиняют подстрекательстве к двум убийствам и пособничестве незаконному обороту огнестрельного оружия.

Владимир Барусокв был задержан в 2007 году, а в 2009-м ему предъявили обвинение. Следствие считает, что он способствовал убийствам своего крестника Яна Гуревского и своего охранника Георгия Позднякова. Первый был убит в апреле, а второй — в июне 2000 года.

Первый раз расследование данного уголовного дела было завершено в 2012 году. Однако, прокуратура вернула его из-за обнаружения различных недочетов. Адвокаты Барсукова уже изучили десять томов уголовного дела, а сколько еще предстоит рассмотреть, пока неизвестно. Сам Владимир Барсуков вину не признает.