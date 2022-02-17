В Общественной палате обсудили, как защитить россиян от токсичного контента

В общественной палате РФ в четверг, 17 февраля, прошло заседание Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ и Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Его темой стало противодействие токсичному контенту в интернете.

Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич на заседании высказал точку зрения, что важно не ужесточить регулирование, а усилить диалог общества и интернет-площадок. Он подчеркнул, что государство уже предприняло достаточно мер для решения этого вопроса с правовой точки зрения. Ключом к решению проблемы с токсичным контентом Александр Малькевич назвал сознательный подход платформ, берущих на себя обязательство защитить россиян. Он отметил, что платформы зарабатывают на своих посетителях, поэтому они и должны взять на себя обязательство по защите.

Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин поддержал данную точку зрения, предположив, что борьбу с токсичным контентом необходимо вести через саморегулирование интернет-площадок.

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов высказал мнение, что рейтинги наполненности токсичным контентом будут оказывать прямое воздействие на социальные сети.