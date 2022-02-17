Петербургскую школу со странными опросами и несдержанным педагогом проверит прокуратура

Прокуратура Красносельского района Петербурга проверяет школу №290 на предмет соблюдения федерального законодательства об образовании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Накануне в учебном заведении произошел конфликт на тему выданного шестиклассникам опроса о юношеской преступности.

Учащиеся получили от педагога-организатора опросные листы, в которых был вопрос «Какое преступление вы совершали?». Ответа «никакого» на бланке не было. Школьники решили посоветоваться с родителями, которые, в свою очередь, начали активно обсуждать тест в школьном чате.

Как сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ», педагог провела с шестиклассникам воспитательную беседу, позволив себе нелестные высказывания об их семьях. В частности, она поинтересовалась у детей, что за грязь пишут их родители.

Беседуя с изданием, сама педагог назвала опрос добровольным, а историю с конфликтом надуманной. Кто прав теперь выяснит прокуратура.