Принимавшего зачеты за деньги доцента «Макаровки» оштрафовали на 245 тысяч рублей

Доцента Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова приговорили к штрафу в 245 тысяч рублей. В объединенной пресс-службе судов Петербурга уточнили, что такое наказание он получил за взятки от студентов.

Преподаватель получал деньги за отметки о сдаче зачетов и курсовых работ. В частности, прием зачёта по дисциплине "Механика грунтов. Основания и фундаменты" без фактической проверки знаний обошелся студенту в 26 тысяч рублей. Другой заплатил 10 тысяч рублей за прием двух курсовых работ. Два зачета и две курсовые работы стоили третьему студенту 14 тысяч рублей.

Были у доцента учебного заведения и «оптовые» ставки. Так, автоматическая сдача зачетов обошлась группе студентов вуза в 52 тысячи рублей.

Мужчину задержали осенью 2020 года при передаче ему денег студентом.