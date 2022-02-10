Родственника экс-депутата Резника осудили за хранение наркотиков

Ивана Дорофеева, родственника супруги бывшего депутата Максима Резника, признали виновным в хранении наркотиков. Как сообщили объединенная пресс-служба городских судов, мужчина частично признал вину.

Следствие считает, что Иван Дорофеев не позднее 9 марта 2021 года приобрел наркотическое вещество, которое в дальнейшем собирался сбывать по месту проживания. Подсудимый признал факт приобретения наркотика, однако пояснил, что не собирался его сбывать.

В итоге суд приговорил мужчину к 1 году и 9 месяцам в колонии-поселении. Из-под стражи его освободили в зале суда.