Пиццерию на Рубинштейна продал партнерам лидера QR-сопротивления «не тот» Коновалов

Пиццерию «Искра» на улице Рубинштейна приобрели учредители Bar Group Дмитрий Куценко и Николай Абросимов. Об этом сообщает «Фонтанка».

Обоих предпринимателей ранее называл своими деловыми партнерами лидер QR-сопротивления в Петербурге Александр Коновалов. Интересно, что пиццерию они тоже купили у Коновалова, однако имя прежнего хозяина — Виктор.

Бывший владелец пиццерии «Искра» подтвердил журналистам факт продажи заведения. В качестве причины он указал недостаток времени на его развитие. Виктор Коновалов в настоящее время развивает другой бизнес.