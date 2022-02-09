Французский философ довел петербургского коммуниста до штрафа в 10 тысяч рублей

Член КПРФ Алексей Филиппов признан виновным в возбуждении ненависти или вражды. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, петербуржцу назначили штраф в 10 тысяч рублей.

До штрафа петербургского коммуниста довело высказывание французского философа Жана-Поля Сартра. Именно публикацию цитаты из трудов философа суд счел возбуждающей ненависть и вражду. Алексей Филиппов поделился «подсудным» высказыванием на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Запись, в которой позднее обнаружили признаки возбуждения ненависти, была опубликована летом 2020 года. Сам Жан-Поль Сартр опубликовал данное высказывание на французском языке в 1961 году.