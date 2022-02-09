Еще двух фигуранток дела об отравлении барием арестовали в Петербурге

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения Наталье Суровенко и Александре Феофановой — заместителям главного врача Городского консультативно-диагностического центра № 1 на улице Сикейроса. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, обе заключены под стражу до 26 марта.
Заместителей главврача, как и других фигурантов данного уголовного дела, обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие смерть двух и более лиц. Ранее аналогичную меру пресечения с тем же сроком избрали и для главврача учреждения Евгения Попова. После процедуры обследования желудка с применением бария в данном медицинском учреждении скончались семь человек.