Спикер ЗакСа рассказал, сколько работ сменила за год уволенная «за Хармса» учительница

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский заявил, что в ситуации с увольнением учительницы, которая читала старшеклассникам стихи Хармса и Введенского, не все так просто. Он удивлен, что педагог сообщила о ситуации только спустя два месяца после случившегося.

Во время брифинга 9 февраля спикер ЗакСа также напомнил, что за год уволившаяся педагог сменила уже три места работы. Александр Бельский отметил, что события происходили седьмого декабря, когда в школе говорили о Московской битве. Соответственно, учитель провела урок не по тематике, а после уволилась из школы сама.

По информации Александра Бельского, учитель уже успела устроиться в новую школу, однако, уволилась и с нового места работы. Глава ЗакСа отметил, что надеется на грамотное решение от специалистов комитета по образованию.