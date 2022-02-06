Петербуржцы не оценили новости о замене лампочек на фоне неубранных улиц

Администрация Петербурга опубликовала отчет о замене осветительного оборудования на Малоохтинском мосту. Данная тема пользуется популярностью. Как отмечают некоторые городские СМИ, за месяц на сайте администрации опубликовано около десятка материалов с подобной тематикой.

Новость о замене освещения на Малоохтинском мосту вызвала недовольство у многих горожан, а также ряда петербургских СМИ. В критических замечаниях в адрес Смольного последние отметили, что помимо освещения горожане хотели бы видеть отчеты об уборке с городских улиц и дворов снега и мусора. Однако, данным темам уделяется существенно меньше внимания.