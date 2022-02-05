Петербургский суд продлил арест совладельцу «Рив Гош».

Московский районный суд Петербурге продлил совладельцу «Рив Гош» Августу Мейеру и его супруге Инне ранее избранные меры пресечения. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, Авегуст Мейер останется до 1 марта останется в СИЗО. Инна Мейер по-прежнему будет находится под домашним арестом.

Адвокат Августа Мейера настаивал на смене меры пресечения на домашний арест, так как его состояние здоровье значительно ухудшилось в СИЗО. При этом медицинская помощь арестованному не оказывается.

Сам август Мейер также просил отпустить его под залог в 25 миллионов рублей. Адвокат предоставил суду документы от АО «КО «Любимый край»», подтверждающие возможность внесения подобной суммы.