«Ленсвету» назначили нового главу

СПб ГБУ «Ленсвет» возглавил Владимир Резниченко. О назначении нового директора сообщили в администрации Петербурга.

К выполнению новых обязанностей назначенный директор приступит с понедельника, 7 февраля. Вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль отметил, что СПб ГБУ «Ленсвет» будут полезны его глубокие экономические знания и понимание энергетических процессов.

Он также пояснил, что организации необходимы новые подходы как к внутренней, так и к внешней деятельности.

До назначения на данную должность Владимир Резниченко был заместителем генерального директора по развитию и реализации стратегии в АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт».