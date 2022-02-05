Заведующей отделением клиники на Сикейроса продлили срок задержания

Заведующей отделением лучевой диагностики медицинского центра на улице Сикейроса, после обследования желудка в котором умерли 7 пациентов, продлили срок задержания по решению Октябрьского районного суда. Срок продлен на 72 часа.

Объединенное пресс-службу судов города сообщает, что следствие ходатайствует о заключении Елены Медведевой под стражу. Ей уже предъявили обвинение и женщина частично признала свою вину.

Всего в клинике на Сикейроса после рентгена желудка, для которого требовался прием бария, пострадали 23 человека. Ранее сообщалось о трех умерших, однако позже число смертей возросло до семи.