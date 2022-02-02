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Брата экс-главы Калининского района не отпустили под залог в миллион рублей

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© Фото: pixabay.com

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Петербургский суд оставил без изменения меру пресечения Павлу Громову.

Апелляцию на постановление Куйбышевского районного суда об избрании в качестве меры пресечения содержания под стражей Павлу Громову рассмотрел в среду, 2 февраля, Санкт-Петербургский городской суд. Брат бывшего главы Калининского и Петроградского районов проходит по делу о хищении 160 миллионов рублей.

На изменении меры пресечения настаивала защита Павла Громова. Адвокат отметил, что в суде даже не рассматривался вопрос об избрании иной меры пресечения. Также при обыске в квартире Павла Громова нашли загранпаспорт, но изымать его не стали. После это стало основанием для заключения под стражу.

Мать Павла Громова предложила залог в один миллион рублей, чтобы сына отпустили под домашний арест. Жена рассказала, какой он любящий и заботливый отец, а также о том, что в пятницу у их сына День рождения и он спрашивает, будет ли папа дома.

Слова адвоката и близких Павла Громова результата не принесли. Городской суд оставил без изменения постановление районного суда, поэтому Павел Громов остается под стражей.

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