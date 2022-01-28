Противники QR-кодов в Петербурге получили отказ в суде

В пятницу, 28 января, петербургский суд рассмотрел коллективный иск противников QR-кодов, в котором те требовали признать введение данной меры незаконной. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, суд отказал истцам.

Активисты требовали отменить действие нескольких пунктов постановления №121 о введении ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой. В частности, в числе требований была отмена проверки QR-кодов для посещения общественных мест в Петербурге.

Изначально в суд поступили несколько исков по данному вопросу от разных истцов. На предыдущих заседаниях судом было принято решение об их объединении.