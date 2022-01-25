Организовавший QR-бойкот в Петербурге ресторатор встретился с прессой

Ресторатор Александр Коновалов, инициировавший акцию с бойкотом QR-кодов в Петербурге, встретился с прессой. Как сообщает Telegram-канал «Аварийный Петербург», встречу он организовал на улице Рубинштейна.

Александр Коновалов сообщил, что попытается попасть в заведения, которые были опечатаны по итогам рейдов по проверке соблюдения коронавирусных ограничений в минувшие выходные. Его встретили сотрудники полиции, которые попросили расписаться в предостережении об ответственности за организацию митинга.

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге достигла рекордных показателей с начала пандемии. За сутки выявлено 9772 новых случая. Таким образом, результата от введенных ранее запретов очевидно нет.

Введенный губернатором Петербурга Александром Бегловым запрет на обслуживание посетителей без QR-кода не нашел поддержки у значительного числа петербуржцев. Так как пользы от них также нет, количество недовольных горожан растет прямо пропорционально суточной заболеваемости.