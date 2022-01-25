Закон о пожизненном для педофилов одобрил комитет Совфеда

Комитет Совета Федерации по социальной политике рассмотрел и одобрил закон, предусматривающие пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов. Как сообщает РИА Новости, Совет Федерации рассмотрит данный документ на заседании в среду, 26 января.

Закон предусматривает пожизненное заключение не только для рецидивистов но и для педофилов, совершивших преступление в первый раз при наличии отягчающих обстоятельств. В частности, если преступление совершено в отношении двух и более лиц младше 18 лет или если оно совершено вместе с другим тяжким или особо тяжким преступлением.