Беглов поздравил студентов в Татьянин день

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил учащихся вузов и других учебных заведений с Днем российского студенчества. Как сообщили в пресс-службе администрации города, градоначальник обратился к студентам, аспирантам и преподавателям университетов.

Губернатор отметил, что праздник имеет особое значение для Петербурга. В этом городе три столетия назад была провозглашена империя, поэтому государство особенно остро нуждалось в хорошо подготовленных людях. Важнейшим начинанием Петра Великого Александр Беглов назвал создание Академии наук и университета.

Нынешним студентам губернатор пожелал здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения, успехов в учебе, труде и общественной деятельности.