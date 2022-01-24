Полиция преградила входы в закрытые бары в Петербурге

В воскресенье, 23 января, в центре Петербурга заметили полицейских, которые охраняли входы в закрытые заведения. Ранее эти бары и рестораны были опечатаны за нарушения коронавирусных ограничений. Возле их дверей появились полицейские патрули, состоявшие из двух-трех человек.

Инициатор QR-бойкота Александр Коновалов в социальных сетях сообщил, что посты из полицейских последовали за облавой на двадцать заведений, владельцы которых поддержали QR-сопротивление и отказались проверять коды у посетителей. Ресторатора поразила бессмысленность полицейской жертвы, ведь сотрудникам пришлось мерзнуть таким образом почти двое суток.

За прошедшую неделю в Петербурге резко возросла заболеваемость коронавирусом. Очевидно, что ей не помешало ни введение QR-кодов для посещения торговых центров и ресторанов, ни жесткая борьба с теми заведениями, которые отказываются соблюдать данный порядок.

Губернатор Александр Беглов силой пытается принудить петербуржцев соблюдать запреты, которые не нашли у горожан ни поддержки, ни понимания. Однако даже такие меры не приносят результатов, а лишь поднимают уровень недовольства в обществе.