Прокуратура Петербурга пытается вернуть отобранное мошенниками жильё ветерану ВОВ

Ветеран Великой Отечественной Войны и блокадница лишилась жилья из-за обмана. Женщину убедили подписать договор дарения на квартиру. Сразу же после подписания, злоумышленник продал квартиру третьим лицам, которым она и принадлежит сейчас.

Жилье петербурженка получила от города к 65-летию Победы.

Вернуть потерянное по вине мошенников жильё блокаднице пытается помочь Прокуратура Приморского района Петербурга. Как пояснили в пресс-службе ведомства, оно будет добиваться признания сделки недействительной.

Дело в прокуратуре взяли под особый контроль. Прокурор уже обратился в суд с требованием признания сделки недействительным.