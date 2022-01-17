«Фекалии» на Марсовом поле стали уголовным делом

В Петербурге задержан московский художник Иван Волков, который создал на Марсовом поле снежную скульптуру в форме фекалии. Как сообщает ТАСС, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Художника обвиняют в том, что цинично пренебрег общепринятыми правилами и нормами поведения, когда разместил на Марсовом поле свою скульптуру. В правоохранительных органах считают, что подобным поведением Иван Волков осквернил захоронение, расположенное рядом.

Если художника признают виновным, ему грозит штраф до 40 тысяч рублей, а также арест на срок до трех месяцев.