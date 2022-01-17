Присутствовать на рассмотрении исков против QR-кодов в суде Петербурга смогли не все истцы

В Петербурге началось рассмотрение исков об незаконности QR-кодов для посещения общественных мест. Несколько исков от разных истцов объединили в один из-за схожести тематики.

В объединенной пресс-службе судов города пояснили, что три иска объединены в один. Еще два будут рассмотрены отдельно. Еще 27 петербуржцев пожелали участвовать в процессе, однако, получили отказ от суда. Двое истцов на заседании присутствовать не смогли. Их не допустили в зал суда из-за отказа надеть маски.

Один из истцов представил суду заключение экспертов о недостоверности статистики заболеваемости коронавирусом в Петербурге. На основании данных статистических данных власти ранее приняли решение о введении ограничительных мер.