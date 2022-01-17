Непривитых сотрудников Балтийского завода не пустили на работу

Утро понедельника, 16 января, началось с конфликта у проходной Балтийского завода». Как сообщает «Фонтанка», на рабочее место не смогли попасть те, кто не предоставил работодателю QR-код, подтверждающий факт вакцинации от коронавируса. Их пропуска оказались заблокированными.

Работники уточняют, что приказ об обязательной вакцинации является нарушением трудового законодательства и уже обращались в прокуратуру по этому поводу. Сейчас оставшиеся у проходной вызвали полицию и составляют акт о недопуске на рабочие места.

В пресс-службе предприятия подтвердили наличие приказа о блокировке пропусков непривитых сотрудников, не имеющих медотвода от данной процедуры. Точное количество отстраненных не сообщается.

Активисты утверждают, что QR-кодов нет примерно у 20% работников. Однако, часть из них осталась дома или согласилась взять отпуск, в том числе и за свой счет.