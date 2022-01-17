В Колпино мигрант позвал школьницу в ТЦ и пытался изнасиловать

В воскресенье, 16 января, в полицию обратился работник торгового центра в Колпино. Он рассказал, что в служебном помещении случайно увидел неизвестного мужчину, который пытался изнасиловать девочку. Поняв, что его заметили, злоумышленник скрылся.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, прибывшая в торговый центр полиция задержала предполагаемого преступника на фуд-корте спустя 10 минут. Им оказался 20-летний мигрант, который ранее уже был привлечен к уголовной ответственности за вымогательство.

Ребенка передали врачам. Девочка воспитывается в полной семье. По предварительной информации, педофил познакомился со школьницей через интернет.