Уставшие скользить по тротуарам петербуржцы сами закупили песок

В Адмиралтейском районе Петербурга местные жители решили взять борьбу с гололедом на тротуарах в свои руки. Активисты запустили акцию «Пропесочка», о которой рассказали в районном Instagram-сообществе.

Акцию проводят в так называемом сквере Венеры в Дровяном переулке. Активисты пообещали бесплатно раздать песок всем желающим, кто вооружится ведрами и мешками, а также лопатами и захочет помочь. Так совместными усилиями инициативные петербуржцы надеются победить «ледяную пустыню», которую можно повсеместно наблюдать а улицах Петербурга.