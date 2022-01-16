Число бойкотирующих QR-коды заведений Петербурга превысило полторы сотни

В Петербурге в открытую отказались от проверки QR-кодов у своих посетителей уже более 150 человек. Помимо количества растет и разнообразие сфер деятельности участников. Среди поддерживающих QR-бокот есть рестораны, магазины, кальянные, студии йоги, арт пространства и даже банные комплексы.

О результатах акции ресторатор Александр Коновалов, который является её инициатором, рассказал на своей странице в Instagram. Он также порадовал подписчиков стихами собственного сочинения, посвященными QR-кодам:

«— Ты с кодом — значит ты свободен. Пусть ненадолго, не на век. Без кода ни на что не годен. Бесправный недочеловек!»

Александр Коновалов призвал и другие петербургские заведения перестать терпеть и присоединяться к бойкоту.