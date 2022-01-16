Еще два полковника лишились своих должностей в полиции Петербурга

В Петербурге с постов уходят два офицера полиции, занимавшие высокие должности. Как сообщает 47news, речь идет о замначальнике Управления экономической безопасности, полковнике Алексее Кузяеве и начальнике оперативно-розыскной части УЭБ, полковнике Вячеславе Казакове.

В рапортах, которые написали оба, в качестве причины увольнения указано «по собственному желанию». Однако, по информации издания, перед их написанием оба имели беседу с руководством, а потому, с высокой долей вероятности, данное решение принимали несамостоятельно.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал об увольнении из петербургской полиции главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции полковника Евгения Ульянова, а также руководителя управления собственной безопасности полковника Алексея Васильева. Оба лишились должностей после проверки.