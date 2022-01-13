В Петербурге уже более 120 заведений бойкотируют QR-коды

Уже 124 петербургских заведения в открытую заявили о том, что не намерены проверять QR-коды у своих посетителей. В числе объявивших бойкот кодам магазины, рестораны, бары, арт-пространства, йога-студии и заведения других форматов.

Как сообщил инициатор акции предприниматель Александр Коновалов, решение присоединиться к петербургскому бойкоту также приняли два заведения из других регионов. Поэтому теперь у проекта появился отдельный федеральный список.

Александр Коновалов также заявил о своей готовности оказать юридическую помощь участникам акции, если таковая им потребуется. Он пояснил, что если участники будут получать угрозы со стороны представителей власти, он готов предоставить им адвокатов.