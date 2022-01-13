В конфликте чиновников и активистов-краеведов Петербурга Собчак поддержала последних

В Петербурге возник конфликт между комитетом по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и городскими активистам-краеведам из команды «Гэнгъ». Последние занимаются восстановлением различных объектов (витражей, дверей, плитки и т. п.) в домах исторического центра Петербурга на безвозмездной основе и добровольных началах.

Ранее активисты всегда без особых сложностей получали согласование на все виды работ. Однако, столкнулись с отказом при подаче заявки на восстановление терракоты (неглазурованной керамики) в одном из домов.

Как сообщает spb.mk.ru, одна из активисток попросила пресс-секретаря КГИОП озвучить причины отказа. В ответ женщина, по её словам, получила скриншот своего сообщения в Instagram с текстом о том, что чиновники долго согласовывают работы.

На защиту активистов в своем Telegram-канале встала Ксения Собчак. Она назвала петербургских чиновников первыми врагами красоты, вкуса, альтруизма и гармонии.

В КГИОП уже ответили на критику и назвали версию об обидах необоснованной. Как уточняет «Комсомольская Правда», там попросили активистов соблюдать технологию работы с терракотовой плиткой и пообещали согласовать документацию, если она будет соответствовать требованиям закона.