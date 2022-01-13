Главы двух управлений МВД в Петербурге лишились должностей после проверки

В Петербургском МВД грядут кадровые перестановки. Как сообщает «Фонтанка», по итогам министерской проверки своих постов лишились глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти полковник Евгений Ульянов, а также глава управления собственной безопасности полковник Алексей Васильев.

Нарушения в работе Ульянова и его подчиненных были выявлены еще в декабре. Алексея Васильева уволили именно с формулировкой «по результатам московской проверки».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в петербургском ЗакСе проходят сокращения штата. Должности лишился руководитель аппарата Михаил Субботин, а также ряд других сотрудников.