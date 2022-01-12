Иск по QR-кодам в суде Петербурга рассмотрят позже

На первом судебном слушании по иску против введения QR-кодов в общественных местах принято решение отложить судебное разбирательство. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Перенос связан с тем, что в суде зарегистрировано еще несколько исков со схожими требованиями. За объединение исков высказались представители ответчика. После этого представители истцов попросили об отсрочке, чтобы ознакомиться с требованиями коллективного иска.

О переносе также просил представитель одного из истцов в связи с подтвержденным случаем коронавируса у его клиента. Болезнь не позволила истцу присутствовать на заседании.