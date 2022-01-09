Уже почти 70 организаций поддерживают QR-бойкот в Петербурге

В Петербурге снова выросло число ресторанов, магазинов и других заведений, которые отказываются проверять у своих посетителей QR-коды. Как сообщил на своей странице в Instagram инициатор QR-бойкота ресторатор Александр коновалов, о своей поддержке акции заявили уже 69 участников.

В числе поддержавших акцию заведения различной направленности. Это не только рестораны, но и магазины, йога-студии, арт-пространства. Александр Коновалов отметил, что уместить всех участников акции в одном посте становится все сложнее.

В комментариях многие пользователи социальной сети выражают поддержку участникам акции.