Бойкот QR-кодов в Петербурге поддержали магазины

Количество петербургских заведений, которые присоединились к бойкоту QR-кодов, растет. Их число достигло 63. Рекордной для акции стала пятница, 7 января, когда её поддержали сразу 20 заведений.

Как сообщил на своей странице в Instagram предприниматель Александр Коновалов, который является инициатором акции, к ней присоединятся не только рестораны и магазины. В числе участников есть йога-студии, оздоровительный центр, бильярдный клуб и даже известные арт-пространства.

По словам Александра Коновалова, цель акции — не допустить сегрегации. В комментариях многие горожане активно поддерживают открыто высказавших своё мнение предпринимателей.