Ресторатор из Петербурга заявил, что не будет требовать QR-коды в своих заведениях

Петербургский ресторатор Александр Коновалов не собирается проверять QR-коды у посетителей своих заведений. Об этом он рассказал в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Введение QR-кодов для заведений общепита Александр Коновалов назвал последним рубежом, отделяющим Россию от ведения цифрового концлагеря. Бизнесмен отметил, что требовать QR-коды у посетителе не будет не только он сам, но и его партнеры в своих ресторанах.

Александр Коновалов также поделился мнением, что если бы рестораторы массово не исполняли незаконные постановления власти, введения QR-кодов не последовало бы. Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в некоторых магазинах Петербурга из-за проверок QR-кодов выстроились очереди на вход.