Многие петербуржцы недовольны введением QR-кодов

В Петербурге со 2 января введены новые ограничения — посещение торговых центров и заведений общепита возможно только по QR-кодом. Нововведение положительно оценили не все горожане.

В комментариях под новогодним поздравлением от губернатора Александра Беглова на его странице в социальной сети «ВКонтакте» петербуржцы активно комментируют новые ограничения. Комментаторы разделились на тех, кто просто возмущен введением кодов, тех, кто требует отменить ограничения, и тех, кто сетует на абсурдность новых мер.

Родители малолетних детей, которые получают детские пособия по социальным картам, пожаловались на невозможность воспользоваться данной мерой поддержки. Это связано с тем, кто магазины детских товаров также требуют QR-коды.