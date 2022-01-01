В Петербурге даже в праздники работает «телефон доверия»

В период с 31 декабря по 9 января в Петербурге продолжает работать «телефон доверия». Получить квалифицированную психологическую помощь смогут и взрослые, и дети.

В администрации города напомнили, что «телефон доверия» работает по номеру 7 (812) 747-13-40. Петербуржцы также могут отправить сообщение в мессенджерах или социальных сетях. Звонящие на номер 8-800-200-01-22 соединяются с городским центром социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «Контакт».

Губернатор Александр Беглов пояснил, что в особой поддержке и помощи нередко нуждаются подростки. Специалисты «телефона доверия» выслушают их, помогут принять правильное решение в сложившейся ситуации и выстроить отношения с друзьями, учителями и родителями.