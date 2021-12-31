Приговор по делу о насилии в петербургском детдоме могут пересмотреть

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин намерен обратиться в Генеральную прокуратуру из-за дела о насилии в петербургском детском доме. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Александр Бастрыкин отметил необходимость обжалования оправдательного приговора пятерым фигурантам дела о насилии в детском доме. В обращении он планирует обозначить принципиальную позицию СК РФ по данному уголовному делу.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что пятеро фигурантов уголовного дела были освобождены в зале суда после оправдательного приговора. Последний был вынесен из-за отсутствия состава преступления.