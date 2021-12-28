Красноречивый петербуржец получил 12 лет колонии

Суд вынес решение по делу Евгения Парамонова, обвиняемого в 56 эпизодах мошенничества с НДС в 2011—2013 годах на сумму около 300 млн рублей. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, последнее слово обвиняемого длилось 13 часов.

В итоге, Евгения Парамонова приговорили к 12 годам колонии общего режима. Он также выплатит штраф в 200 тысяч рублей.

Сообщники Евгения Парамонова, проходящие по данному уголовному делу, получили от 5 до 7 лет лишения свободы условно.

Особым размером в этом уголовном деле отличалось не только последнее слово подсудимого. Судебное решение в итоге растянулось на 1100 листов.