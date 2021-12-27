Беглов поздравил петербургских спасателей с профессиональным праздником

В Петербурге, как и в других городах России, 27 декабря отмечается День спасателя. Сотрудников и ветеранов МЧС поздравил с праздником губернатор Александр Беглов.

Губернатор отметил, что быть спасателем — это призвание. Их работа требует мужества, физической выносливости, умения быстро принимать решения, от которых зависит жизнь людей.

Александр Беглов напомнил, что он вместе с управлением МЧС город ведет работу над развитием систем безопасности. В частности, Петербург входит в число лидеров по внедрению цифровых технологий.