Владимир Путин считает, что необходимо использовать современные технологии в образовании

Президент Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции отметил положительное влияние современных технологий в образовании. Он пояснил, что для реализации данных возможностей в России в настоящее время повсеместно проводится широкополосный интернет и особенно важна такая работа в школах.

Президент Владимир Путин пояснил, что важно, чтобы современные технологии оказывали на молодых людей только позитивное влияние. Чтобы молодежь не «заболевала» интернетом, а дополняла им реальную жизнь, не отказываясь от походов в театры, музей и других важных её аспектов.