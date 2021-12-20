92-летняя пенсионерка не смогла получить статус «труженика тыла» в Петербурге

Невский районный суд принял решение по делу 920летней Нины Анисимовой, которая хотела получить статус «ветерана тыла». Войну женщина прошла подростком, трудовой путь начала в совхозе на Волге, однако данный стаж засчитан не был.

Как сообщает 47news, женщине засчитали только стаж работы в прокуратуре Кексгольма (ныне Приозерска) секретарем. На эту должность она устроилась в 1944 году по возвращении из эвакуации. Таким образом для получения официального статуса «ветерана тыла» Нине Анисимовой не хватает 17 дней.

Адвокат пенсионерки Анжела Самойлова пояснила, что целью получения статуса «труженика тыла» для Нины Анисимовой являются не льготы, а прежде всего желание сохранить память о себе для потомков, оставить след в истории своей семьи. Поэтому решение пенсионерка будет оспаривать в городском суде.