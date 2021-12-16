Петербуржцев призвали держаться за поручни в транспорте с иронией

Мотивируя петербуржцев держаться за поручни в автобусах, комитет по транспорту обратился к искусству. В салонах появились постеры, изображающие героев картин известных художников в городских автобусах.

В пресс-службе комитета по транспорту пояснили, что через иронию и гротеск хотят «достучаться» до каждого пассажира, чтобы напомнить о необходимости держаться за поручни в транспорте. По статистики пассажиры чаще всего падают в транспорте из-за несоблюдения ПДД другими участниками движения, то есть перестроений и резкого торможения автомобилей перед автобусом.

В ведомстве призвали петербуржцев держаться за поручни и ремешки-держатели в транспорте, чтобы не получить травмы при торможении и повороте.