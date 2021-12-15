«Адмиралтейский верфи» заблокировали пропуска непривитым сотрудникам контрагентов

На «Адмиралтейских верфях» утро началось с конфликта из-за недопуска на рабочие места невакцинированных сотрудников контрагентов, которые работают на предприятии. Как сообщает «Фонтанка», около тысячи людей 15 декабря обнаружили, что их пропуска заблокированы и они не могут миновать проходную.

В итоге не имеющие QR-кодов вызвали полицию. В обосновании данного решения, которое вывесили на проходной, было указано требование Роспотребнадзора об обязательной вакцинации 80% сотрудников. Однако, согласно ему отстранять сотрудников можно лишь с 15 января, а 15 декабря необходимо отчитаться о постановке первого компонента. После приезда полиции пропуска сотрудникам контрагентов разблокировали.

При этом сотрудники самих «Адмиралтейских верфей» смогли попасть на работу без проблем, даже не имея сертификата о вакцинации. В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) отметили, что работники предприятия проходят регулярное тестирование на коронавирус.