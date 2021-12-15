Петербуржцы подали в суд на Смольный из-за QR-кодов

В Петербурге принят к производству коллективный административный иск к администрации города. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, горожане просят признать недействительными ряд постановлений городского правительства, вводящих связанные с коронавирусом ограничения.

Уточняется, что речь в иске идет о постановлении правительства Северной столицы от 13.03.2020 г. №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Истцы добиваются признания недействительными пункты 2-1, 2.1.22, 2-5.9, 2-5.10, 2-5.12, 2-5.13, 2-5.15, 2-5.23, 2-5.29, 2-42, 2-50, касающиеся в том числе, и QR-кодов.

В качестве обоснования своих требований истцы называют противоречие данных пунктов Конституции РФ и федеральному законодательству. В пресс-службе уточнили, что Петербург стал не первым регионом, где зарегистрирован подобный иск. Ранее их уже рассматривали в Чувашии, Архангельске, Забайкальском крае, Пензе, Свердловской области.